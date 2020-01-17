В Саратове перестали ходить трамваи основных маршрутов
Прервано движение четырех маршрутов
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В Саратове сегодня утром, 17 января, прервалось движение трамваев четырех маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина остановки трамваев №№3, 9, 10 и 11 выясняется.
Инцидент случился около остановки на Рахова в 09:25.
Теперь «тройки» от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, обратно движения нет.
Трамваи №№9 и 10 едут только до Детского парка. Пассажиров, ждущих в Мирном переулке, просят пройти туда.
«Одиннадцатые» везут людей из Солнечного всего лишь до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU