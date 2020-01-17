Полиция вычислила похитителя красной икры из магазина в Саратове

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:12:16+03:00

Им оказался многократно судимый за кражи мужчина

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Из магазина на улице Нижняя Сорговая в Волжском районе Саратова притворявшийся покупателем мужчина тайно вынес пять банок красной икры. Общая стоимость похищенного превысила 3 тыс. рублей.

Преступление было совершено вечером 10 января.

Полиция спустя несколько дней сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, ранее многократно судимый за кражи. Очередное уголовное дело по уже знакомой статье заведено. Неудачливый воришка отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU