Полиция вычислила похитителя красной икры из магазина в Саратове
Им оказался многократно судимый за кражи мужчина
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Из магазина на улице Нижняя Сорговая в Волжском районе Саратова притворявшийся покупателем мужчина тайно вынес пять банок красной икры. Общая стоимость похищенного превысила 3 тыс. рублей.
Преступление было совершено вечером 10 января.
Полиция спустя несколько дней сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, ранее многократно судимый за кражи. Очередное уголовное дело по уже знакомой статье заведено. Неудачливый воришка отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU