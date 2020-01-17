Три ВАЗа перегородили Тракторную

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:41:40+03:00

Движение стоит и по проспекту 50 лет Октября [видео]

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В Кировском районе Саратова утром 17 января случилось массовое ДТП, которое парализовало движение в Ленинский район.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась напротив школы №54, около администрации Саратовского района на улице Тракторная.

Две «Лады Приора» и «Ларгус» около семи утра перегородили две полосы движения. Образовалась серьезная пробка как по улице Тракторная в обе стороны, так и по проспекту 50 лет Октября по направлению к мосту.

По данным ГИБДД города, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU