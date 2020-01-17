Три ВАЗа перегородили Тракторную
Движение стоит и по проспекту 50 лет Октября [видео]
ДТП на Тракторной.
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В Кировском районе Саратова утром 17 января случилось массовое ДТП, которое парализовало движение в Ленинский район.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась напротив школы №54, около администрации Саратовского района на улице Тракторная.
Две «Лады Приора» и «Ларгус» около семи утра перегородили две полосы движения. Образовалась серьезная пробка как по улице Тракторная в обе стороны, так и по проспекту 50 лет Октября по направлению к мосту.
По данным ГИБДД города, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU