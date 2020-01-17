2020-01-17T08:22:16+03:00
Происшествия

В Ртищеве мужчина защитил честь сожительницы ударом ножа

Он зарезал обидчика и отправился в колонию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 32-летний мужчина.

Суд установил, что 4 ноября он распивал алкоголь с сожительницей и тремя приятелями. Между мужчинами возникла ссора из-за грубого высказывания одного из гостей в адрес дамы.

Хозяин квартиры схватил нож и ударил 47-летнего мужчину в грудь. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Обвиняемый сознался. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя
Вадим Ойкин: Бюджетная устойчивость будет сохранена
В столкновении двух «семерок» в Балакове пострадал 18-летний водитель
В селе под Саратовом мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку
В Саратове пассажиры оказались заложниками заблокированного после ДТП автобуса
Минспорта Саратовской области выделяет 1,5 млн рублей на организацию «Лыжни России — 2020»
ГИБДД озвучила предварительную причину аварии с четырьмя погибшими под Саратовом
В Саратове перестали ходить трамваи основных маршрутов
Полиция вычислила похитителя красной икры из магазина в Саратове
Три ВАЗа перегородили Тракторную
В Ртищеве мужчина защитил честь сожительницы ударом ножа
В Саратове ВАЗ разорвало пополам после столкновения с «Грантой»
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Дело о крупном ДТП в Татищевском районе из полиции могут передать в СКР
Иномарка сбила пенсионерку в Марксе
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД выросли на 12,1% в 2019 году
Отключение воды в почти 2 тыс. домов в Саратове угрожает затянуться
Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 млн рублей в 2019 году
В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном
В Саратове может появиться электронная система работы автобусов
Степанов о Послании президента: Без притока долгосрочных инвестиций невозможен рост экономики