В Ртищеве мужчина защитил честь сожительницы ударом ножа

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:22:16+03:00

Он зарезал обидчика и отправился в колонию

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 32-летний мужчина.

Суд установил, что 4 ноября он распивал алкоголь с сожительницей и тремя приятелями. Между мужчинами возникла ссора из-за грубого высказывания одного из гостей в адрес дамы.

Хозяин квартиры схватил нож и ударил 47-летнего мужчину в грудь. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Обвиняемый сознался. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU