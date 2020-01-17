В Ртищеве мужчина защитил честь сожительницы ударом ножа
Он зарезал обидчика и отправился в колонию
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 32-летний мужчина.
Суд установил, что 4 ноября он распивал алкоголь с сожительницей и тремя приятелями. Между мужчинами возникла ссора из-за грубого высказывания одного из гостей в адрес дамы.
Хозяин квартиры схватил нож и ударил 47-летнего мужчину в грудь. Пострадавший скончался по пути в больницу.
Обвиняемый сознался. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU