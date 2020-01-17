2020-01-17T09:50:32+03:00
Происшествия

В Саратове ВАЗ разорвало пополам после столкновения с «Грантой»

Водитель скрылся
Екатерина Семенова
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Ночью в Заводском районе Саратова случилось ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, на Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ-21099 и «Лада Гранта».

Авария случилась около половины второго ночи напротив дома №63а. После ДТП 45-летний водитель «Гранты» был госпитализирован. Водитель «девяносто девятой» скрылся. При этом его машина осталась на месте, так как сильно повреждена — ее разорвало на две части.

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Фото соцсетей

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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