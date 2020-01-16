2020-01-16T19:13:57+03:00
Происшествия

Дело о крупном ДТП в Татищевском районе из полиции могут передать в СКР

Поручение дал Александр Бастрыкин
Екатерина Семенова
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Уголовное дело о массовом ДТП в Татищевском районе Саратовской области могут передать в СУ СКР из ГУ МВД.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче материалов дела.

Напомним, авария произошла утром 16 января. В районе села Полчанинивка на трассе столкнулись автомобиль «Волга» с одним человеком в салоне и минивэн Hyundai, где ехали восемь человек.

Четверо скончались на месте (водитель отечественного авто и трое пассажиров иномарки), пятеро были госпитализированы.

- В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлекшему человеческие жертвы, – сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дело о крупном ДТП в Татищевском районе из полиции могут передать в СКР
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