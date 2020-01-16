Дело о крупном ДТП в Татищевском районе из полиции могут передать в СКР
Уголовное дело о массовом ДТП в Татищевском районе Саратовской области могут передать в СУ СКР из ГУ МВД.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче материалов дела.
Напомним, авария произошла утром 16 января. В районе села Полчанинивка на трассе столкнулись автомобиль «Волга» с одним человеком в салоне и минивэн Hyundai, где ехали восемь человек.
Четверо скончались на месте (водитель отечественного авто и трое пассажиров иномарки), пятеро были госпитализированы.
- В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлекшему человеческие жертвы, – сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU