Иномарка сбила пенсионерку в Марксе

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:01:10+03:00

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В Марксе Саратовской области днем 16 января была сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около полудня у дома №36а по проспекту Ленина.

По предварительной версии, 33-летний водитель Hyundai Solaris допустил наезд на 77-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.

- Госавтоинспекция призывает пешеходов строго соблюдать правила перехода проезжей части и не рисковать своей жизнью! Также призываем граждан к повышению безопасности пожилых людей на дорогах! Если вы видите, что человек преклонного возраста собирается перейти дорогу в неустановленном месте, остановите его и переведите там, где это разрешено. Поговорите с близкими преклонного возраста о мерах безопасности на дороге. Водителям также необходимо быть внимательнее к данной категории участников движения, если вы заметили на дороге пожилого человека, максимально снизьте скорость и будьте готовы к полной остановке, — обращается ГИБДД к участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU