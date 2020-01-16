Отключение воды в почти 2 тыс. домов в Саратове угрожает затянуться

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:54:52+03:00

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Прокуратура Саратова взяла на контроль ход ремонта на сетях ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, аварийно отключена вода в Волжском и Кировском районах. Причина — работы на водоводе вблизи Монахова пруда.

Без водоснабжения остаются около 1,9 тыс. частных и многоэтажных домов. Работы продлятся ориентировочно до полуночи.

Директору ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» объявлено предостережение из-за того, что работы угрожают затянуться.

ИСТОЧНИК KP.RU