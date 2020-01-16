2020-01-16T16:53:15+03:00
Общество

В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном

Во время перекачки топлива из цистерны погибли четверо военнослужащих
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Сенной Вольского района Саратовской области состоялась церемония награждения военнослужащих, погибших во время тушения пожара.

Как сообщает местный портал volsklife.ru, на церемонии, которая состоялась 15 января, госнаграды посмертно получили командир отделения взвода специальных машин роты АТО, сержант контрактной службы Валерий Мальков, командир автомобильного взвода роты АТО, сержант контрактной службы Антон Финогенов, водитель-электрик взвода специальных машин роты АТО, рядовой по призыву Наиль Акчурин, водитель автомобильного взвода роты АТО, призывник Джордж Авагян.

- Летом 2019 года военнослужащие проявили личный героизм, ликвидируя последствия чрезвычайных событий на территории части. Приношу самую глубокую благодарность всем, кто рисковал своими жизнями, — отметил глава Вольского района Виталий Матвеев.

Награды родственникам погибших вручал начальник Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, Герой России, заслуженный летчик-испытатель, генерал-майор Радик Бариев.

Также награды получили ефрейтор Дмитрий Мартьянов и призывник Алексей Шведов.

Напомним, пожар произошел 13 июля 2019 года. Во время перекачки бензина из цистерны в «КамАЗ» топливо вспыхнуло. Виталий Мальков скончался в Вольской ЦРБ, остальные умерли позже, в ожоговом центре Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сбила пенсионерку в Марксе
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД выросли на 12,1% в 2019 году
Отключение воды в почти 2 тыс. домов в Саратове угрожает затянуться
Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 млн рублей в 2019 году
В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном
В Саратове может появиться электронная система работы автобусов
Степанов о Послании президента: Без притока долгосрочных инвестиций невозможен рост экономики
Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей
Саратовский Роспотребнадзор: 6–8 пакетиков снюса приводят к смерти
Савинов: Президент озвучил конкретные предложения для решения проблем здравоохранения
В Саратовской области потратят 747 млн рублей на благоустройство 101 парка, сквера и площади
Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления
Саратовцам продолжают подвозить питьевую воду в цистернах
Экс-начальника и главбуха колонии в Энгельсе посадили на 4 года за многомиллионную растрату
Панков: Саратов в полной мере заслужил звание «Город трудовой доблести»
Саратовцев предупреждают о густом тумане
Ребенку-инвалиду в Саратове выписали лечебное питание после прокурорской проверки
В Балакове спасатели помогли старушке-экстремалке
В Саратовской области провели тренировочные полеты модернизированных стратегических ракетоносцев
Саратовский филиал «Т Плюс» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая предложит поправки в Конституцию РФ
Под Саратовом мужчина задолжал 700 тыс. рублей и лишился родительских прав
В Саратовской области свидетель на суде «прикрыл» браконьера и был оштрафован за ложь
Саратовские таможенники перечислили в бюджет больше денег, чем ожидалось
Минтранс: Эвакуация автомобилей в Саратове должна происходить в исключительных случаях
У Жиркомбината в Саратове столкнулись две иномарки
В Лысых Горах сгорели сараи и сено