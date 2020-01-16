В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:53:15+03:00

Во время перекачки топлива из цистерны погибли четверо военнослужащих

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В поселке Сенной Вольского района Саратовской области состоялась церемония награждения военнослужащих, погибших во время тушения пожара.

Как сообщает местный портал volsklife.ru, на церемонии, которая состоялась 15 января, госнаграды посмертно получили командир отделения взвода специальных машин роты АТО, сержант контрактной службы Валерий Мальков, командир автомобильного взвода роты АТО, сержант контрактной службы Антон Финогенов, водитель-электрик взвода специальных машин роты АТО, рядовой по призыву Наиль Акчурин, водитель автомобильного взвода роты АТО, призывник Джордж Авагян.

- Летом 2019 года военнослужащие проявили личный героизм, ликвидируя последствия чрезвычайных событий на территории части. Приношу самую глубокую благодарность всем, кто рисковал своими жизнями, — отметил глава Вольского района Виталий Матвеев.

Награды родственникам погибших вручал начальник Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, Герой России, заслуженный летчик-испытатель, генерал-майор Радик Бариев.

Также награды получили ефрейтор Дмитрий Мартьянов и призывник Алексей Шведов.

Напомним, пожар произошел 13 июля 2019 года. Во время перекачки бензина из цистерны в «КамАЗ» топливо вспыхнуло. Виталий Мальков скончался в Вольской ЦРБ, остальные умерли позже, в ожоговом центре Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU