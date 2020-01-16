В Саратове может появиться электронная система работы автобусов
Глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на жалобы жителей города на плохую работу общественного транспорта.
Как сообщил мэр на странице в Instagram, после жалоб сотрудники «Транспортного управления» выходят с проверками.
Однако проблема остается и одной из них является слабая информированность пассажиров.
- Люди, приходя на остановку, должны знать — в какое конкретное время прибудет тот или иной автобус, — уверен Михаил Исаев.
Он дал поручение повесить на остановках общественного транспорта расписание. В перспективе должна быть разработана электронная система работы автобусов.
- Обязательно сообщайте мне обо всех замечаниях к работе общественного транспорта, — призвал Исаев горожан.
Также он попросил ответить на вопрос, необходимо ли «Транспортному управлению» завести свои страницы в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU