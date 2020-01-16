В Саратове может появиться электронная система работы автобусов

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:01:15+03:00

Пока транспортникам поручено хотя бы вывесить расписание движения на остановках

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Глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на жалобы жителей города на плохую работу общественного транспорта.

Как сообщил мэр на странице в Instagram, после жалоб сотрудники «Транспортного управления» выходят с проверками.

Однако проблема остается и одной из них является слабая информированность пассажиров.

- Люди, приходя на остановку, должны знать — в какое конкретное время прибудет тот или иной автобус, — уверен Михаил Исаев.

Он дал поручение повесить на остановках общественного транспорта расписание. В перспективе должна быть разработана электронная система работы автобусов.

- Обязательно сообщайте мне обо всех замечаниях к работе общественного транспорта, — призвал Исаев горожан.

Также он попросил ответить на вопрос, необходимо ли «Транспортному управлению» завести свои страницы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU