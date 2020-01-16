Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило о конкурсе по распределению бюджетных денег для команд игровых видов спорта.
Исходя из практики аналогичных конкурсов прежних лет и заявленных сумм, а также требований участия в профессиональных лигах или чемпионатах России, можно предположить, что следующие команды получат обозначенное финансирование:
Гандбол: суперлига 20 млн рублей («СГАУ-Саратов»)
Баскетбол: единая лига ВТБ 60 млн рублей; («Автодор»)
Пляжный футбол: чемпионат и Кубок России 30 млн рублей («Дельта»)
Футбол: профессиональная футбольная лига 40 млн рублей; («Сокол»)
Хоккей с шайбой: высшая хоккейная лига 21,5 млн рублей; (ХК «Кристалл»)
Хоккей с шайбой: молодежная хоккейная лига 6,5 млн рублей; (МХК «Кристалл»)
Мини-футбол: высшая лига 3,5 млн рублей; («Саратов-Волга»)
Волейбол: суперлига 30 млн рублей (женский «Протон-Саратов»)
Волейбол: первая лига 1,37 млн рублей (мужской «Энергетик»).
Объявить результаты конкурса планируются до конца января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU