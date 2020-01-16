2020-01-16T16:39:32+03:00
Спорт

Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей

Уже сейчас можно составить список получателей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило о конкурсе по распределению бюджетных денег для команд игровых видов спорта.

Исходя из практики аналогичных конкурсов прежних лет и заявленных сумм, а также требований участия в профессиональных лигах или чемпионатах России, можно предположить, что следующие команды получат обозначенное финансирование:

Гандбол: суперлига 20 млн рублей («СГАУ-Саратов»)

Баскетбол: единая лига ВТБ 60 млн рублей; («Автодор»)

Пляжный футбол: чемпионат и Кубок России 30 млн рублей («Дельта»)

Футбол: профессиональная футбольная лига 40 млн рублей; («Сокол»)

Хоккей с шайбой: высшая хоккейная лига 21,5 млн рублей; (ХК «Кристалл»)

Хоккей с шайбой: молодежная хоккейная лига 6,5 млн рублей; (МХК «Кристалл»)

Мини-футбол: высшая лига 3,5 млн рублей; («Саратов-Волга»)

Волейбол: суперлига 30 млн рублей (женский «Протон-Саратов»)

Волейбол: первая лига 1,37 млн рублей (мужской «Энергетик»).

Объявить результаты конкурса планируются до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сбила пенсионерку в Марксе
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД выросли на 12,1% в 2019 году
Отключение воды в почти 2 тыс. домов в Саратове угрожает затянуться
Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 млн рублей в 2019 году
В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном
В Саратове может появиться электронная система работы автобусов
Степанов о Послании президента: Без притока долгосрочных инвестиций невозможен рост экономики
Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей
Саратовский Роспотребнадзор: 6–8 пакетиков снюса приводят к смерти
Савинов: Президент озвучил конкретные предложения для решения проблем здравоохранения
В Саратовской области потратят 747 млн рублей на благоустройство 101 парка, сквера и площади
Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления
Саратовцам продолжают подвозить питьевую воду в цистернах
Экс-начальника и главбуха колонии в Энгельсе посадили на 4 года за многомиллионную растрату
Панков: Саратов в полной мере заслужил звание «Город трудовой доблести»
Саратовцев предупреждают о густом тумане
Ребенку-инвалиду в Саратове выписали лечебное питание после прокурорской проверки
В Балакове спасатели помогли старушке-экстремалке
В Саратовской области провели тренировочные полеты модернизированных стратегических ракетоносцев
Саратовский филиал «Т Плюс» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая предложит поправки в Конституцию РФ
Под Саратовом мужчина задолжал 700 тыс. рублей и лишился родительских прав
В Саратовской области свидетель на суде «прикрыл» браконьера и был оштрафован за ложь
Саратовские таможенники перечислили в бюджет больше денег, чем ожидалось
Минтранс: Эвакуация автомобилей в Саратове должна происходить в исключительных случаях
У Жиркомбината в Саратове столкнулись две иномарки
В Лысых Горах сгорели сараи и сено