Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:39:32+03:00

Уже сейчас можно составить список получателей

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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило о конкурсе по распределению бюджетных денег для команд игровых видов спорта.

Исходя из практики аналогичных конкурсов прежних лет и заявленных сумм, а также требований участия в профессиональных лигах или чемпионатах России, можно предположить, что следующие команды получат обозначенное финансирование:

Гандбол: суперлига 20 млн рублей («СГАУ-Саратов»)

Баскетбол: единая лига ВТБ 60 млн рублей; («Автодор»)

Пляжный футбол: чемпионат и Кубок России 30 млн рублей («Дельта»)

Футбол: профессиональная футбольная лига 40 млн рублей; («Сокол»)

Хоккей с шайбой: высшая хоккейная лига 21,5 млн рублей; (ХК «Кристалл»)

Хоккей с шайбой: молодежная хоккейная лига 6,5 млн рублей; (МХК «Кристалл»)

Мини-футбол: высшая лига 3,5 млн рублей; («Саратов-Волга»)

Волейбол: суперлига 30 млн рублей (женский «Протон-Саратов»)

Волейбол: первая лига 1,37 млн рублей (мужской «Энергетик»).

Объявить результаты конкурса планируются до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU