Саратовский Роспотребнадзор: 6–8 пакетиков снюса приводят к смерти

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:38:01+03:00

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Роспотребнадзор Саратовской области проверяет торговлю никотиносодержащими препаратами — снюсами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, рейды проводятся совместно с полицией и прокуратурой.

Сейчас из 1,1 тыс. торговых точек продажа снюсов без документов о соответствии требованиям безопасности выявлена в десяти. Изъято было 40 партий — 372 упаковки.

По информации специалистов Роспотребнадзора, высокое содержание никотина в подобных смесях представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. В упаковке снюса содержится до 20–30 доз никотина, что соответствует 20–30 сигаретам.

Фактически при употреблении 6–8 пакетиков человеком весом до 50 кг, скорее всего, приведет к смерти. В малых дозах снюсы возбуждают центральную нервную систему, повышают давление, а в больших — паралич нервной системы, остановка дыхания и сердца.

- Никотиносодержащая продукция выпускается также в виде карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, в связи с чем представляет угрозу жизни и здоровью, прежде всего, детей и подростков, — отметили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU