В Саратовской области потратят 747 млн рублей на благоустройство 101 парка, сквера и площади
В 2020 году за счет средств нацпроекта «Жилье и городская среда» в Саратовской области будут ремонтировать 101 общественную и 103 дворовых территории.
На все это хотят потратить 747 млн рублей.
- В Саратове запланировано преображение площади Кирова, бульвара по 2-й Садовой (от сквера борцов революции 1905 года до улицы Серова), смотровых площадок напротив аэровокзала и в парке Победы, площади перед ДК «Россия» и скверов на Московском шоссе и в поселке Елшанка, — заявил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.
В Энгельсе наиболее заметными будут работы в расширении военно-исторического парка вооружения и военной техники «Патриот», сквере в районе ВолжНИИГиМ и у ДК «Восход» в поселке Приволжский. Благоустройство обещают на пересечении Нестерова и Колотилова и в зеленой зоне на пересечении улиц Маршала Василевского и Колотилова.
Как уточнили в региональном Минстрое, в прошлом году приоритет был отдан ремонту дворов — 245 из них по всей области привели в порядок. Общественных территорий отремонтировали в 2019 году только 75.
Список дворов и парков, планируемых к благоустройству в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU