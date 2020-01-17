В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Будет тепло и ветрено
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В Саратовской области в пятницу 17 января ожидается облачная с прояснениями погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу утром и в течение дня будет идти снег, мокрый снег и морось.
Местами возможен сильный туман с понижением видимости до 500 метров и менее. Также ожидается гололед, гололедица, налипание мокрого снега.
Ветер будет дуть с юго-запада и северо-запада с порывами до 15 м/с.
Столбик термометра днем покажет от -3 до +2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU