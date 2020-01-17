В Саратове ожидается метель с мокрым снегом

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:00:43+03:00

Будет тепло и ветрено

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в пятницу 17 января ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу утром и в течение дня будет идти снег, мокрый снег и морось.

Местами возможен сильный туман с понижением видимости до 500 метров и менее. Также ожидается гололед, гололедица, налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с юго-запада и северо-запада с порывами до 15 м/с.

Столбик термометра днем покажет от -3 до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU