16 Янв. 2020 2020-01-16T14:07:50+03:00

Он ожидается на возвышенностях ночью и днем

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Саратовцев предупреждают о густом тумане с видимостью 500 и менее метров.

- Он ожидается на возвышенностях ночью и днем 17 января. Также будет гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, предупредив о повышении рисков ДТП и трудностях в работе транспорта.

В целом по Саратову прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, а утром и днем — небольшой снег, в том числе мокрый.

Также в городе ночью и утром ожидаются порывы до 13 м/с юго-западного ветра, днем направление сменится на северо-западное и скорость 5–10 м/с.

Температура ночью может опуститься до -3 градусов, а днем подняться до +1.

ИСТОЧНИК KP.RU