Ребенку-инвалиду в Саратове выписали лечебное питание после прокурорской проверки

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:57:28+03:00

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В Кировском районе Саратова ребенку-инвалиду предоставили лечебное питание только после вмешательства прокуратуры.

- В сентябре женщина обратилась в городскую поликлинику №9 для выписки очередного льготного рецепта, чтобы получить аминокислотную смесь для девятилетнего ребенка-инвалида. Однако женщине отказали, так как в федеральной программе льгот эта смесь отсутствовала, что является нарушением законодательства, — сообщили в региональной прокуратуре.

Районный прокурор внес главврачу поликлиники представление, виновника привлекли к административной ответственности, ребенку выписали рецепты на лечебное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU