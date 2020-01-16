Ребенку-инвалиду в Саратове выписали лечебное питание после прокурорской проверки
В Кировском районе Саратова ребенку-инвалиду предоставили лечебное питание только после вмешательства прокуратуры.
- В сентябре женщина обратилась в городскую поликлинику №9 для выписки очередного льготного рецепта, чтобы получить аминокислотную смесь для девятилетнего ребенка-инвалида. Однако женщине отказали, так как в федеральной программе льгот эта смесь отсутствовала, что является нарушением законодательства, — сообщили в региональной прокуратуре.
Районный прокурор внес главврачу поликлиники представление, виновника привлекли к административной ответственности, ребенку выписали рецепты на лечебное питание.
ИСТОЧНИК KP.RU