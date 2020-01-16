В Балакове спасатели помогли старушке-экстремалке
Пенсионерка пыталась спуститься с балкона за упавшей сумкой
Изменить размер текста:
В Балакове областные спасатели помогли 82-летней женщине. Пенсионерка решила спуститься вниз по веревкам за сумкой, которая упала и застряла на балконе, и угодила сама.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, специалисты помогли старушке, проникнув на балконы через ее квартиру. Для этого пришлось вскрыть дверь.
ЧП случилось в пятиэтажке на улице Чапаева. Медпомощь женщине не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU