2020-01-16T13:27:27+03:00
Происшествия

В Балакове спасатели помогли старушке-экстремалке

Пенсионерка пыталась спуститься с балкона за упавшей сумкой
Ольга Симонова
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В Балакове областные спасатели помогли 82-летней женщине. Пенсионерка решила спуститься вниз по веревкам за сумкой, которая упала и застряла на балконе, и угодила сама.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, специалисты помогли старушке, проникнув на балконы через ее квартиру. Для этого пришлось вскрыть дверь.

ЧП случилось в пятиэтажке на улице Чапаева. Медпомощь женщине не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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