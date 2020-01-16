В Саратовской области провели тренировочные полеты модернизированных стратегических ракетоносцев

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Маневры в условиях низких температур провели на авиабазе в Энгельсе модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Видео, распространенное министерством обороны РФ, продемонстрировало, что экипажи отработали пролеты на малой и сверхмалой высоте над посадочной полосой, взлеты и посадки.

Как сообщил телеканал «Звезда», экипажи также отработали полеты по маршруту и задачи навигационного обеспечения полетов.

Тренировка продолжалась в течение десяти часов. За это время инженеры и технические специалисты отработали нормативы подготовки ракетоносцев при минусовых температурах.

ИСТОЧНИК KP.RU