2020-01-16T13:06:44+03:00
Общество

В Саратовской области провели тренировочные полеты модернизированных стратегических ракетоносцев

Отрабатывались полеты в условиях низких температур [видео]
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Тренировка стратегических ракетоносцев в Энгельсе.

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Маневры в условиях низких температур провели на авиабазе в Энгельсе модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Видео, распространенное министерством обороны РФ, продемонстрировало, что экипажи отработали пролеты на малой и сверхмалой высоте над посадочной полосой, взлеты и посадки.

Как сообщил телеканал «Звезда», экипажи также отработали полеты по маршруту и задачи навигационного обеспечения полетов.

Тренировка продолжалась в течение десяти часов. За это время инженеры и технические специалисты отработали нормативы подготовки ракетоносцев при минусовых температурах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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