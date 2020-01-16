2020-01-16T13:03:22+03:00
Политика

Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая предложит поправки в Конституцию РФ

Кроме депутатов и сенаторов, в группу включены артисты, спортсмены, общественные деятели
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Ольга БаталинаОльга БаталинаФото: Александр Уриевский
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Депутат Госдумы от Саратовской области, член «Единой России» Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.

Список участников группы опубликован на сайте Кремля. В него вошли 70 человек.

- Начинаем подготовку предложений о внесении поправок в Конституцию! Вошла в состав рабочей группы, — написала Баталина в своем «Инстаграм».

Среди 70 имен и фамилий рабочей группы есть юристы, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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