Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая предложит поправки в Конституцию РФ
Кроме депутатов и сенаторов, в группу включены артисты, спортсмены, общественные деятели
Ольга БаталинаФото: Александр Уриевский
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Депутат Госдумы от Саратовской области, член «Единой России» Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Список участников группы опубликован на сайте Кремля. В него вошли 70 человек.
- Начинаем подготовку предложений о внесении поправок в Конституцию! Вошла в состав рабочей группы, — написала Баталина в своем «Инстаграм».
Среди 70 имен и фамилий рабочей группы есть юристы, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU