Под Саратовом мужчина задолжал 700 тыс. рублей и лишился родительских прав
Он 15 лет не появлялся в жизни сына
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В Саратовской области мужчину лишили родительских прав после 15-летнего отсутствия в жизни ребенка.
- В 2003 году у супругов родился сын. В 2004 они развелись. С тех пор гражданин в воспитании ребенка участия не принимает, его жизнью и здоровьем не интересуется, не звонит, не навещает. Мальчик отца не помнит, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Также мужчина забыл и о материальной стороне отцовства — он задолжал 700 тыс. рублей по алиментам.
Суд решил лишить гражданина родительских прав на ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU