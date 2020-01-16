В Саратовской области свидетель на суде «прикрыл» браконьера и был оштрафован за ложь

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:16:42+03:00

Мужчина рассказал, что во время преступления товарищ был у него в гостях

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В Воскресенском районе осудили 45-летнего жителя Базарно-Карабулакского района. Его признали виновным в даче заведомо ложных показаний.

- Во время рассмотрения судом в декабре 2018 года уголовного дела в отношении 47-летнего саратовца, обвиняемого в браконьерстве, мужчина допрашивался как свидетель. Он рассказал, что «охотник» не совершал преступления, так как в это время был у него в гостях в Базарно-Карабулакском районе, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Однако в январе 2019 года суд приговорил браконьера к штрафу в 180 тыс. рублей, взыскал 640 тыс. рублей ущерба за двух убитых лосей и конфисковал снегоход.

Показания 45-летнего свидетеля также признали недостоверными и назначили ему штраф — 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU