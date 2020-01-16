Саратовские таможенники перечислили в бюджет больше денег, чем ожидалось
По итогам года в казну поступило 494,7 млн рублей
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Саратовская таможня перевыполнила план.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, по итогам 2019 года таможня перечислила в федеральный бюджет почти 494,7 млн рублей.
Это на 14,31% выше контрольного показателя.
- В структуре перечислений преобладает импортная составляющая, в том числе перечисления по НДС, они составляют 60%, утилизационный сбор — 22%, ввозная пошлина — 13%, — отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU