2020-01-16T12:25:28+03:00
Общество

Саратовские таможенники перечислили в бюджет больше денег, чем ожидалось

По итогам года в казну поступило 494,7 млн рублей
Екатерина Семенова
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Саратовская таможня перевыполнила план.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, по итогам 2019 года таможня перечислила в федеральный бюджет почти 494,7 млн рублей.

Это на 14,31% выше контрольного показателя.

- В структуре перечислений преобладает импортная составляющая, в том числе перечисления по НДС, они составляют 60%, утилизационный сбор — 22%, ввозная пошлина — 13%, — отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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