Минтранс: Эвакуация автомобилей в Саратове должна происходить в исключительных случаях

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:22:02+03:00

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Сегодня, 16 января, по результату конкурсного отбора заключен договор с зарегистрированной в Саратове компанией «Межрегиональный третейский арбитраж», которая будет осуществлять эвакуацию машин с улиц областного центра.

- У них стоянка на праве аренды на Симбирской, 36. С 17 января они приступают к работе. Тариф 2 149 рублей 20 копеек за эвакуацию и 39 рублей 80 копеек — час хранения машины на штрафстоянке.

Машины из всех районов будут свозить на Симбирскую, 36. По документам, представленным на конкурс, у организации-победителя — пять машин-эвакуаторов, — рассказал «КП-Саратов» замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко

Он отдельно отметил, что решение, эвакуировать или нет машину, принимает не эта организация, а инспекторы ГИБДД, которые вызывают эвакуатор.

Напомним, всего три участника претендовали на организацию эвакуации, было много споров и обращений в УФАС. В результате «Межрегиональный третейский арбитраж» выиграл конкурс на эвакуацию в Саратове в течение трех лет.

Как отметил Иван Козаченко, сейчас эта организация не может оформить дополнительные стоянки, поскольку их наличие и характеристики являлись обязательными критериями в конкурсе. А вот увеличить количество эвакуаторов они могут, это не запрещено.

- Мы считаем, что эвакуация автомобиля является исключительной мерой. Она должна проводиться в максимально короткие сроки, когда он создает помеху общественному транспорту, коммунальной технике, которая, к примеру, убирает снег, когда создает помехи для транспорта или пешеходов и т. д. Если машина просто стоит под знаком, но никому не мешает, то эвакуировать ее — не совсем правильно, — подчеркнул Козаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU