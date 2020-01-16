2020-01-16T14:38:23+03:00
Происшествия

Экс-начальника и главбуха колонии в Энгельсе посадили на 4 года за многомиллионную растрату

Они выписывали премии подчиненным, а деньги забирали себе
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор бывшему начальнику и главному бухгалтеру колонии №13.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в крупном присвоении денежных средств.

По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2018 года они издавали приказы о премировании подчиненных. Общая сумма выплат должна была составить 18 668 000 рублей. Однако деньги работники подразделения ФСИН не получили, так как обвиняемые их присвоили.

Преступление было выявлено оперативниками УФСБ и региональным отделом собственной безопасности УФСИН региона.

Во время суда бывший руководитель отрицал вину, а главбух призналась. Суд вынес приговор: четыре года в колонии общего режима. Причем для главбуха исполнение наказания откладывается до того времени, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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