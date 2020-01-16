2020-01-16T12:11:43+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина до смерти забила собутыльника за оскорбление дочери

Свою вину злоумышленница так и не признала
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Хвалынске Саратовской области осудили 35-летнюю женщину. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Вечером 18 июля 2019 года гражданка выпивала совместно с 40-летним знакомым в одной из квартир дома по улице Дзержинского в поселке Возрождение. Между собутыльниками возникла ссора из-за грубых высказываний в адрес дочери женщины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Во время конфликта злоумышленница до смерти избила руками и ногами мужчину. Он скончался, не приходя в сознание.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину ранее судимая женщина так и не признала, но доказательств хватило, чтобы отправить ее на десять лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24