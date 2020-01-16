Под Саратовом женщина до смерти забила собутыльника за оскорбление дочери

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:11:43+03:00

Свою вину злоумышленница так и не признала

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В Хвалынске Саратовской области осудили 35-летнюю женщину. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Вечером 18 июля 2019 года гражданка выпивала совместно с 40-летним знакомым в одной из квартир дома по улице Дзержинского в поселке Возрождение. Между собутыльниками возникла ссора из-за грубых высказываний в адрес дочери женщины, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Во время конфликта злоумышленница до смерти избила руками и ногами мужчину. Он скончался, не приходя в сознание.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину ранее судимая женщина так и не признала, но доказательств хватило, чтобы отправить ее на десять лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU