В Ленинском районе полицейские не стали искать украденные приставки
Прокуратура Саратовской области выявила бездействие сотрудников полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ранее житель города обнародовал в интернете видеообращение о нарушениях своих прав.
По словам заявителя, сотрудники полиции отдела №4 в Ленинском районе не предпринимали мер по заявлению о хищении трех дорогостоящих игровых консолей.
Было проведено совещание с работниками прокуратуры района и отдела полиции. По итогам возбуждены три уголовных дела по фактам присвоения имущества.
После этого полицейские нашли приставки и возвратили собственнику.
ИСТОЧНИК KP.RU