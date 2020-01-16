В Ленинском районе полицейские не стали искать украденные приставки

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:36:37+03:00

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Прокуратура Саратовской области выявила бездействие сотрудников полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ранее житель города обнародовал в интернете видеообращение о нарушениях своих прав.

По словам заявителя, сотрудники полиции отдела №4 в Ленинском районе не предпринимали мер по заявлению о хищении трех дорогостоящих игровых консолей.

Было проведено совещание с работниками прокуратуры района и отдела полиции. По итогам возбуждены три уголовных дела по фактам присвоения имущества.

После этого полицейские нашли приставки и возвратили собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU