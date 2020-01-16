Балашовец хотел купить машину и перевел мошенникам свыше 300 тыс. рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:37:55+03:00

Иномарку мужчина так и не увидел

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Балашовец перевел мошенникам свыше 300 тыс. рублей при покупке иномарки.

- Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля в интернете, позвонил по номеру. Человек на том конце провода попросил его перевести задаток, покупатель согласился. После этого аферист позвонил и сказал, что везет машину покупателю и нужны остальные деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Наивный гражданин снова перевел средства, но иномарку так и не получил.

На уловки попался и балаковец. Он увидел в интернете объявление о продаже металлоискателя и перевел мошенникам 14 тыс. рублей.

Оба потерпевших говорят, что знали о способах обмана от СМИ и полиции, но не думали, что сами станут жертвами.

Региональное ГУ МВД снова предупреждает об опасности виртуальных покупок. Не стоит делать предоплат, если стоимость товара большая — просите наложенный платеж.

Нельзя рассказывать незнакомцам информацию на задней стороне банковской карты, коды, что приходят в смс-сообщениях. Данные, которые вам могут продиктовать мошенники, также не стоит вводить в банкомат. Таким образом, вы предоставляете аферистам доступ к вашим деньгам.

Обо всех фактах мошенничества нужно сообщать в отдел полиции или по номеру 02, с мобильного — 102.

ИСТОЧНИК KP.RU