В Саратовской области будут судить депутата за хищение солярки
Работая на грузовике, мужчина похитил 500 литров дизтоплива
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В Перелюбском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о растрате.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — депутат одного из населенных пунктов.
По версии следствия, он работал водителем грузовика в коммерческой организации. С июля по октябрь он получил от работодателя по накладным более 6 тыс. литров дизтоплива. Из них мужчина похитил и продал 500 литров, выручив 11 880 рублей.
Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей, который он во время следствия возместил.
Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU