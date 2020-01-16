В Саратовской области будут судить депутата за хищение солярки

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:42:37+03:00

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В Перелюбском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о растрате.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — депутат одного из населенных пунктов.

По версии следствия, он работал водителем грузовика в коммерческой организации. С июля по октябрь он получил от работодателя по накладным более 6 тыс. литров дизтоплива. Из них мужчина похитил и продал 500 литров, выручив 11 880 рублей.

Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей, который он во время следствия возместил.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU