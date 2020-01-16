В Саратове девятиклассник отнял у шестиклассника телефон
Ранее подросток не был судим
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В Заводском районе Саратова 14 января у школьника отняли сотовый телефон.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, по словам мамы ребенка, преступление было совершено в 16:30 у дома №1а по улице Омская.
13-летний ученик шестого класса лишился телефона Honor 7а за 7,7 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 15-летнего ученика девятого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU