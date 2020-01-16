2020-01-16T10:19:01+03:00
Происшествия

В Саратове девятиклассник отнял у шестиклассника телефон

Ранее подросток не был судим
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова 14 января у школьника отняли сотовый телефон.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, по словам мамы ребенка, преступление было совершено в 16:30 у дома №1а по улице Омская.

13-летний ученик шестого класса лишился телефона Honor 7а за 7,7 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — ранее не судимого 15-летнего ученика девятого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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