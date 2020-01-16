После крестного хода в Энгельсе в ночь на Крещение будут ходить троллейбусы

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:33:26+03:00

На время крестного хода ряд улиц будет перекрыт для транспорта

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В Энгельсе 18 января состоится крестный ход, посвященный празднику Крещения Господня.

Планируется, что традиционно в нем примут участие сотни прихожан храмов Энгельса и Саратова.

Маршрут крестного хода пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора Энгельса по площади Свободы, Петровской улице до городского пляжа. На это время движение транспорта по этим улицам будет прекращено. Режим временного ограничения движения и стоянки транспортных средств будет введён 18 января 2020 года с 08.00 по 19 января 2020 года до 01.00 по ул. Нестерова на участке от пл. Свободы до ул. Пушкина, пл. Свободы на участке от ул. Коммунистической до ул. Петровской, ул. Петровской на участке от пл. Свободы до ул. Трудовой, ул. Трудовой на участке от ул. Петровской до ул. Тихой.

Время проведения крестного хода — с 22:45 до 24:00.

Совершение чина Великого освящения воды запланировано на 23:40 на Волге в районе городского пляжа Энгельса.

В ночь с 18 на 19 января в Энгельсе будет организовано движение троллейбусов по городским маршрутам. Отправление троллейбусов маршрутов №№8 и 14 от остановки «Пляж» в сторону «Тролзы» и «ЗМК»:

- маршрут №8: 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00;

- маршрут №14: 21:30, 22:30, 23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30.

ИСТОЧНИК KP.RU