В Саратове открыли мемориальную доску профессору СГУ Мустафину

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:26:34+03:00

Доктор химических наук проживал в 60-х годах в доме на Рахова

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В Саратове торжественно открыли мемориальную доску профессору СГУ имени Чернышевского, доктору химических наук Исхаку Мустафину.

- Доску установили на фасаде дома №145 по улице Рахова, где профессор жил с 1961 по 1968 годы. Инициатором выступила Региональная национально-культурная автономия татар Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Фото мэрии

Стоит отметить, что доска имеет форму бензольного кольца. Текст на мемориале обрамлен исходящей из солнечного кристалла оливковой ветвью и зеркально отражающей ее цепочкой ДНК. А вверху находится молекула серотонина — гормона счастья. Автор проекта доски — президент Ассоциации художников-портретистов Александр Осипов.

После открытия мероприятие продолжилось также в стенах Национальной татарской гимназии. Там в музее отдельный уголок посвящен жизни и деятельности профессора Исхака Мустафина.

Фото мэрии

ИСТОЧНИК KP.RU