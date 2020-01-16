В Саратове открыли мемориальную доску профессору СГУ Мустафину
В Саратове торжественно открыли мемориальную доску профессору СГУ имени Чернышевского, доктору химических наук Исхаку Мустафину.
- Доску установили на фасаде дома №145 по улице Рахова, где профессор жил с 1961 по 1968 годы. Инициатором выступила Региональная национально-культурная автономия татар Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Фото мэрии
Стоит отметить, что доска имеет форму бензольного кольца. Текст на мемориале обрамлен исходящей из солнечного кристалла оливковой ветвью и зеркально отражающей ее цепочкой ДНК. А вверху находится молекула серотонина — гормона счастья. Автор проекта доски — президент Ассоциации художников-портретистов Александр Осипов.
После открытия мероприятие продолжилось также в стенах Национальной татарской гимназии. Там в музее отдельный уголок посвящен жизни и деятельности профессора Исхака Мустафина.
Фото мэрии
ИСТОЧНИК KP.RU