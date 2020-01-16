В Саратовской области предложено переименовать города и улицы

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:32:43+03:00

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В Саратовской области предлагается избавиться от «коммунистических» названий городов и улиц.

Об этом «КП-Саратов» стало известно от активистов группы «Декоммунизация | Саратов».

- Советские топонимы давно заполнили жизнь саратовских жителей. Они так приелись, что какими бы мерзкими они ни были, мы называем их именно так, — сообщает пост в группе.

Итак, предложено переименовать населенные пункты:

- Маркс в Екатериненштадт (или Екатериненград),

- Энгельс в Покровск,

- Калининск в Баланду,

- Красноармейск в Бальцер.

Не остался без внимания Саратов. Тут, по мнению декоммунизаторов, следует заняться улицами:

- проспект Кирова — в Немецкую улицу или улицу Республики,

- улицу Дзержинского — в Михайловскую,

- площадь Кирова — в Сенную.

- Кроме них безумное множество улиц Ленина, которые находятся почти в каждом городе нашей области. Безумное количество площадей Ленина, а также безумное множество памятников палачам народов России. Наша цель — восстановить историческую справедливость. Фамилии Лениных, Дзержинских и другой красной чумы не должны выситься над нашим городом, — уверены декоммунизаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU