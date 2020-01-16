В Саратовской области предложено переименовать города и улицы
В Саратовской области предлагается избавиться от «коммунистических» названий городов и улиц.
Об этом «КП-Саратов» стало известно от активистов группы «Декоммунизация | Саратов».
- Советские топонимы давно заполнили жизнь саратовских жителей. Они так приелись, что какими бы мерзкими они ни были, мы называем их именно так, — сообщает пост в группе.
Итак, предложено переименовать населенные пункты:
- Маркс в Екатериненштадт (или Екатериненград),
- Энгельс в Покровск,
- Калининск в Баланду,
- Красноармейск в Бальцер.
Не остался без внимания Саратов. Тут, по мнению декоммунизаторов, следует заняться улицами:
- проспект Кирова — в Немецкую улицу или улицу Республики,
- улицу Дзержинского — в Михайловскую,
- площадь Кирова — в Сенную.
- Кроме них безумное множество улиц Ленина, которые находятся почти в каждом городе нашей области. Безумное количество площадей Ленина, а также безумное множество памятников палачам народов России. Наша цель — восстановить историческую справедливость. Фамилии Лениных, Дзержинских и другой красной чумы не должны выситься над нашим городом, — уверены декоммунизаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU