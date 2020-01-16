2020-01-16T08:56:18+03:00
Происшествия

Убийцу и грабителя из Энгельса отправили в колонию на 17 лет

Парень зарезал одного человека и пытался убить еще двух
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 24-летнему ранее судимому парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух человек, причинении тяжкого вреда здоровью, краже.

В суде было установлено, что молодой человек проживал в доме 45-летней женщины и ее семьи. Вечером 8 июля, когда хозяева находились во дворе, зашел постоялец. Его спросили, куда он дел садовую тачку. Брат женщины также обвинил парня в том, что он не вернул скутер.

В ответ на упреки 24-летний жилец ударил хозяина дома ножом в грудь и спину. От ран пострадавший скончался на месте. Также злоумышленник порезал женщину, но ее удалось спасти медикам.

Парень был объявлен в розыск и впоследствии найден.

Кроме того, во время расследования установлено, что ночью 13 июня юноша под воздействием наркотиков поссорился на пляже с 29-летним прохожим. Он напал на того с ножом, нанес раны и ограбил. Добычей стали телефон и 15 тыс. рублей. Пострадавшего удалось спасти.

Несмотря на то, что парень свою вину не признал, суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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