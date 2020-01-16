Убийцу и грабителя из Энгельса отправили в колонию на 17 лет
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 24-летнему ранее судимому парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух человек, причинении тяжкого вреда здоровью, краже.
В суде было установлено, что молодой человек проживал в доме 45-летней женщины и ее семьи. Вечером 8 июля, когда хозяева находились во дворе, зашел постоялец. Его спросили, куда он дел садовую тачку. Брат женщины также обвинил парня в том, что он не вернул скутер.
В ответ на упреки 24-летний жилец ударил хозяина дома ножом в грудь и спину. От ран пострадавший скончался на месте. Также злоумышленник порезал женщину, но ее удалось спасти медикам.
Парень был объявлен в розыск и впоследствии найден.
Кроме того, во время расследования установлено, что ночью 13 июня юноша под воздействием наркотиков поссорился на пляже с 29-летним прохожим. Он напал на того с ножом, нанес раны и ограбил. Добычей стали телефон и 15 тыс. рублей. Пострадавшего удалось спасти.
Несмотря на то, что парень свою вину не признал, суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU