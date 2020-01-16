В Екатериновке мужчина ради доказательства зарезал собутыльника и сел на 9,5 года
В Екатериновке Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 63-летний мужчина.
Суд установил, что вечером 22 октября он распивал алкоголь в компании, где был также 47-летний односельчанин. Гражданин упрекнул собутыльника, что тот не помогает своей пожилой матери. По его мнению, такое поведение следовало наказать. Второй участник конфликта предложил подкрепить слова действием.
63-летний мужчина, не желая быть голословным, схватил нож и ударил 47-летнего в грудь. Тот скончался на месте от раны в сердце.
Фото СУ СКР по Саратовской области
На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 9,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU