В Екатериновке мужчина ради доказательства зарезал собутыльника и сел на 9,5 года

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:52:35+03:00

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В Екатериновке Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 63-летний мужчина.

Суд установил, что вечером 22 октября он распивал алкоголь в компании, где был также 47-летний односельчанин. Гражданин упрекнул собутыльника, что тот не помогает своей пожилой матери. По его мнению, такое поведение следовало наказать. Второй участник конфликта предложил подкрепить слова действием.

63-летний мужчина, не желая быть голословным, схватил нож и ударил 47-летнего в грудь. Тот скончался на месте от раны в сердце.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 9,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU