Вячеслав Володин провел внеочередное заседание Совета ГД с Михаилом Мишустиным

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:57:44+03:00

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В Москве проходит внеочередное заседание Совета государственной думы под председательством Вячеслава Володина.

В пресс-службе ГД сообщили, что участие в нем принял также Михаил Мишустин, кандидатура которого была предложена на должность премьер-министра РФ.

Завтра, 16 января, Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU