Вячеслав Володин провел внеочередное заседание Совета ГД с Михаилом Мишустиным
Завтра нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра РФ
Изменить размер текста:
В Москве проходит внеочередное заседание Совета государственной думы под председательством Вячеслава Володина.
В пресс-службе ГД сообщили, что участие в нем принял также Михаил Мишустин, кандидатура которого была предложена на должность премьер-министра РФ.
Завтра, 16 января, Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу.
ИСТОЧНИК KP.RU