В саратовской епархии напомнили, что купание на Крещение не очищает от грехов

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне праздника Крещение Господне в Саратовской области состоится освящение воды в открытых водоемах.

Как рассказали «КП-Саратов» в епархии, всего будет обустроено 40 иорданей.

Обряд пройдет в ночь на 19 января. Воду в Волге освятят на месте переправы в Затоне и в Усть-Курдюме. Купели будут освящены также в Хвалынске, Петровске, Вольске, на реках Багай, Идолга, на прудах и источниках в селах.

- Крещенские купания являются народной традицией, но не являются обязательными и не «очищают от грехов». Оставление грехов православный христианин может получить только в Таинстве Покаяния, – подчеркнули в епархии.

Напомним, на месте организованных прорубей будут работать спасатели, медики, полиция. Заходить в воду в несанкционированных местах запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU