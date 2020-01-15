2020-01-15T18:25:13+03:00
Общество

В саратовской епархии напомнили, что купание на Крещение не очищает от грехов

Клирики проведут освящение воды в иорданях
Екатерина Семенова
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В саратовских водоемах осветят водуВ саратовских водоемах осветят водуФото: Александр Уриевский
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Накануне праздника Крещение Господне в Саратовской области состоится освящение воды в открытых водоемах.

Как рассказали «КП-Саратов» в епархии, всего будет обустроено 40 иорданей.

Обряд пройдет в ночь на 19 января. Воду в Волге освятят на месте переправы в Затоне и в Усть-Курдюме. Купели будут освящены также в Хвалынске, Петровске, Вольске, на реках Багай, Идолга, на прудах и источниках в селах.

- Крещенские купания являются народной традицией, но не являются обязательными и не «очищают от грехов». Оставление грехов православный христианин может получить только в Таинстве Покаяния, – подчеркнули в епархии.

Напомним, на месте организованных прорубей будут работать спасатели, медики, полиция. Заходить в воду в несанкционированных местах запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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