Упавшая с дома на Вишневой сосулька сорвалась с незаконного козырька

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:02:20+03:00

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Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала ситуацию с падением глыбы льда с крыши дома на улице Вишневая.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что 14 января упавшая с крыши сосулька едва не свалилась на голову корреспондента нашего издания.

На место выезжал сотрудник администрации. Он установил, что кровля дома №6 мягкая и не требует очистки от снега. Однако, как сообщили в УК «Надежда», владельцы квартир на пятом этаже незаконно установили металлические козырьки. С одного из них и сошла наледь.

- Собственники помещений верхних этажей неоднократно были оповещены управляющей организацией о необходимости произвести очистку незаконно установленных козырьков, – отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU