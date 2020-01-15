Упавшая с дома на Вишневой сосулька сорвалась с незаконного козырька
Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала ситуацию с падением глыбы льда с крыши дома на улице Вишневая.
Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что 14 января упавшая с крыши сосулька едва не свалилась на голову корреспондента нашего издания.
На место выезжал сотрудник администрации. Он установил, что кровля дома №6 мягкая и не требует очистки от снега. Однако, как сообщили в УК «Надежда», владельцы квартир на пятом этаже незаконно установили металлические козырьки. С одного из них и сошла наледь.
- Собственники помещений верхних этажей неоднократно были оповещены управляющей организацией о необходимости произвести очистку незаконно установленных козырьков, – отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU