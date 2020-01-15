Чтобы расплатиться за машину, саратовцы решили обкрадывать чужие авто
Как самые доступные для проникновения, выбирали отечественные машины
задержаны подозреваемые в кражи из машин в Саратове.
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В Саратове задержаны двое подозреваемых в совершении серии краж. Установлено, что парни действовали по ночам, выбирая в основном отечественные автомобили. Их добычей стали аккумуляторы, колеса и другое ценное имущество. Кражи были совершены в двух районах Саратова — Заводском и Ленинском.
Как сообщили сами задержанные, в части машин оказались открыты задние двери, остальные они элементарно вскрывали отверткой.
ИСТОЧНИК KP.RU