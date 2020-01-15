ГУВД Саратова: Инспектор ГИБДД имеет право наклеить обратно сорванную незаконную тонировку

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:43:44+03:00

Парень, который выложил видео процесса, заявил, что не заметил двух патрульных машин с мигалками, которые его преследовали

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В ГУВД Саратова прокомментировали «КП-Саратов» эпизод, когда инспекторы ГИБДД наклеили на стекла автомобиля ранее снятую с нее и выброшенную тонировку, чтобы замерить светопропускание и зафиксировать нарушение. Автор распространенного в интернете видеоролика сообщил, что «инспектор уже решил выписать тебе штраф и неважно, что ты не хочешь платить».

В ГУВД сообщили, что провели по этому поводу проверку. Заявления о возможных нарушениях со стороны инспекторов «не нашли подтверждения». Примененный сотрудниками ГИБДД способ измерения светопропускаемости не нарушает предписанный регламент, а водитель автомашины своими действиями пытался скрыть доказательства совершения им административного правонарушения, препятствуя законной процедуре оформления протокола, считают в полиции.

- Оснований сомневаться в правильности данных и результате указанных измерений, нет, поскольку материалы дела со всей очевидностью свидетельствуют о том, что светопропускание передних боковых стекол автомобиля «Фольксваген» было значительно меньше установленного норматива.

В связи с изложенным, обоснованность привлечения водителя к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, как и законность осуществления сбора доказательной базы административного правонарушения сотрудниками ГИБДД сомнений не вызывает, - говорится в комментарии.

Кроме того, в ГУВД сообщили, что в СМИ был обнародован только фрагмент видеозаписи, не отражающий объективной трактовки действий инспекторов ГИБДД.

- Установлено, что незадолго до описываемых в публикациях событий, водитель автомобиля «Фольксваген» не выполнил требования инспекторов об остановке транспортного средства. В связи с чем, за правонарушителем было организовано преследование. Доводы водителя о том, что он «не заметил» два преследовавших его патрульных автомобиля с включенными проблесковыми маячками также не состоятельны, - сообщили в полиции Саратова.

Сейчас на невнимательного любителя тонировки составлены административные протоколы за незаконную тонировку и отказ остановиться по требованию ГИБДД. Решается вопрос об еще одной «административке» - за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

ИСТОЧНИК KP.RU