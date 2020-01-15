2020-01-15T15:40:41+03:00
Общество

Алиментщик выплатил долг после того, как приставы взялись за его автомобиль

Житель Саратовского района задолжал на содержание собственного сына 70 тысяч рублей
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Житель Саратовского района гораздо трепетнее относится к своему автомобилю чем к собственному ребенку. Такой вывод следует из истории работы судебных приставов в этом районе области.

По решению суда мужчина должен был платить ¼ своего заработка бывшей жене на содержание своего ребенка. Деньги он не перечислял и долг вырос до 70 тысяч рублей.

За дело взялись судебные приставы, которые установили, что у мужчины есть машина - LADA Priora. Чтобы сподвигнуть незадачливого папашу к выплате долга, на машину наложили ограничения - запрет на совершение с ним регистрационных действий. Машину стало невозможно продать.

Узнав о этом, неплательщик явился на прием к судебному приставу и сразу погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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