Увеличился список улиц и домов в Саратове, где 16 января ООО "КВС" отключит воду
Еще 12 домов будут отключены от холодной воды в Саратове
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ООО «КВС» включило дополнительные дома в список тех, где в ближайшие сутки, 16 января не будет воды.
Из-за предстоящего ремонта «с пониженными параметрами водоснабжения» придется столкнуться жителям следующих домов:
ул. Апрельская, 8,
Батавина, 23;
ул. Державинская, 1;
ул. Еремина, 9;
ул. Зыбина, 10;
ул. Мысникова, 12а;
ул. Тагильская, 58;
ул. Тархова, 41/1, 43, 47, 47а;
ул. Усть-Курдюмская, 49а.
ИСТОЧНИК KP.RU