Увеличился список улиц и домов в Саратове, где 16 января ООО "КВС" отключит воду

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:07:06+03:00

Еще 12 домов будут отключены от холодной воды в Саратове

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ООО «КВС» включило дополнительные дома в список тех, где в ближайшие сутки, 16 января не будет воды.

Из-за предстоящего ремонта «с пониженными параметрами водоснабжения» придется столкнуться жителям следующих домов:

ул. Апрельская, 8,

Батавина, 23;

ул. Державинская, 1;

ул. Еремина, 9;

ул. Зыбина, 10;

ул. Мысникова, 12а;

ул. Тагильская, 58;

ул. Тархова, 41/1, 43, 47, 47а;

ул. Усть-Курдюмская, 49а.

ИСТОЧНИК KP.RU