Контакт-центр Регоператора зафиксировал двукратное снижение количества обращений

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:37:34+03:00

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Специалисты контакт-центра Регионального оператора отметили изменение структуры принимаемых звонков от жителей Саратовской области в первые две недели нового года. При этом сохранилась тенденция по снижению количества вопросов о качестве предоставляемых мусоровывозящими компаниями услуг. Их количество сократилось в два раза в сравнении с показателями месячной давности. В то же время в полтора раза выросло количество обращений представителей бизнеса, которые интересуются заключением договора с Регоператором и легализацией обращения с ТКО.

- Все праздничные и первые рабочие дни наши специалисты ежедневно принимали звонки со всей области. Эта зима значительно менее снежная, что положительно сказалось на оказании услуги мусоровывозящими компаниями и снизило количество обоснованных жалоб. Точечные недоработки наших подрядчиков исправляются в течение нескольких часов после поступления жалобы. Нашим подрядчикам поставлена задача не сбавлять набранный темп и улучшать качество вывоза. Контакт-центр продолжит свою работу для получения обратной связи от жителей и последующего подробного анализа выявленных отклонений в работе мусоровывозящих компаний, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Узнать больше о работе системы обращения с ТКО можно по телефону 8 (800) 222-64-90 или в социальной сети «ВК» https://vk.com/regoperator.

ИСТОЧНИК KP.RU