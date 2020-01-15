2020-01-15T14:18:49+03:00
Общество

Меняется расписание электричек в Балашов и Тарханы

Изменится время отправления и прибытия
Екатерина Семенова
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Со следующей недели изменится расписание ряда пригородных поездов в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, с 20 января по-новому будут ходить электрички по маршрутам: Саратов-1 — Ртищево-1 — Балашов-1 и Саратов-1 — Тарханы.

- Пригородный поезд №6163/6063 Саратов-1 — Ртищево-1 — Балашов отправлением со ст. Саратов-1 ежедневно в 18:24 (на 20 минут позже), прибытием на станцию Ртищево-1 в 21:22 (без изменений), прибытием на конечную станцию Балашов-1 в 23:25 (без изменений). Ускорение поезда достигнуто за счет сокращения до 1 минуты времени для посадки-высадки пассажиров на ст. Курдюм, куда поезд будет прибывать в 18:54 (на 18 минут позже);

- Пригородный поезд №6009 Саратов-1 — Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 ежедневно в 18:32 (на 2 минуты позже), прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 19:12 (на 4 минуты позже), прибытием на конечную ст. Тарханы в 19:27 (на 4 минуты позже).

ИСТОЧНИК KP.RU

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