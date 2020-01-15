В Саратове работают четыре катка и 13 лыжных баз

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:02:36+03:00

Когда температура опустится ниже, планируется залить каток на набережной Космонавтов

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В Саратове сейчас работают четыре катка.

- Покататься на коньках можно на стадионах «Спартак» и «Торпедо», в Детском парке и в «Тау Парке». Скоро лед зальют на «Соколе», «Волге», «Динамо», у лицея №56 и на катке СГТУ, что на Кумысной поляне, 3а. Когда температура опустится ниже, планируется залить каток на набережной Космонавтов и в хоккейной коробке на Театральной площади, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также у многих саратовских школ работают хоккейные коробки, ледовые площадки, поля для занятия зимним футболом.

Саратовцам предлагают покататься и на лыжах. В городе работают 13 лыжных баз: на территории санатория «Октябрьское ущелье» (по записи: 52-97-81), СГТУ (Смирновское ущелье, улица Вяземская), различные базы и стадионы на 1, 4, 5 и 9-й Дачных и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU