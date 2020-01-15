В Саратове у пенсионера из кладовки украли коньки

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:45:36+03:00

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В Саратове полиция раскрыла кражу у пенсионера.

- 65-летний мужчина обратился в отдел 28 ноября и рассказал, что кто-то в период с июля по октябрь сломал замок на двери кладовки в подъезде дома на Большой Садовой и украл коньки. Сумма ущерба — 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению 14 января был задержан 18-летний ранее не судимый и безработный парень, который сдал коньки в комиссионку, а деньги потратил.

На время расследования злоумышленника отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU