2020-01-15T13:45:36+03:00
Происшествия

В Саратове у пенсионера из кладовки украли коньки

18-летний парень сдал их в комиссионку
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полиция раскрыла кражу у пенсионера.

- 65-летний мужчина обратился в отдел 28 ноября и рассказал, что кто-то в период с июля по октябрь сломал замок на двери кладовки в подъезде дома на Большой Садовой и украл коньки. Сумма ущерба — 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению 14 января был задержан 18-летний ранее не судимый и безработный парень, который сдал коньки в комиссионку, а деньги потратил.

На время расследования злоумышленника отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контакт-центр Регоператора зафиксировал двукратное снижение количества обращений
Меняется расписание электричек в Балашов и Тарханы
В Балакове женщина вернулась в «Алкогольную Сибирскую Группу» с помощью суда
В Саратове работают четыре катка и 13 лыжных баз
Панков: Жители услышали в Послании Президента ответы на вопросы, которые их волнуют
В Саратове у пенсионера из кладовки украли коньки
Пассажиру прищемило голову дверью автобуса в Саратове
Вечер памяти пианиста Анатолия Катца пройдет 22 января
Завершился монтаж снятого в Саратове фильма Алексея Панина
В Саратове парень отобрал у школьника iPhone 6
В Саратове начали разбирать новогоднюю елку
Пенсионер привез на могилу отца в Польше горсть саратовской земли
На вакантное место в Саратовскую облдуму хотят попасть чиновник, предпринимательница, учительница и директор ДК
Открытие фестиваля Beethoven-fest в Саратове состоится 18 января
РАНХиГС приглашает студентов пройти англоязычную программу «Бизнес-Администрирование 2020»
В Саратовской области мужчина пытался обжаловать приговор и получил еще три года
«Лыжня России» в Саратовской области пройдет 8 февраля
Спасатели в Энгельсе не дали мужчине отрезать себе гениталии
Членов «Союза ССР» в Саратовской области отключат от электричества
Многодетным семьям Саратова передали 37 земельных участков
В складах под Саратовом хранили 26 тыс. литров нелегального алкоголя
В Петровске прошла акция «Панфилов с нами»
В день четырех двоек саратовский Дворец бракосочетаний поженит 24 пары
В Саратовской области сельчанка фиктивно вышла замуж за армянина
Ночью в Балашове сгорел нежилой дом
В Саратове возобновил работу маршрут троллейбуса №7