Завершился монтаж снятого в Саратове фильма Алексея Панина

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:35:16+03:00

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Завершился монтаж фильма «Я вернулся», съемки некоторых сцен которого проходили в Саратове режиссером Алексеем Паниным.

- Многие не верили, но мы это сделали, — написал Панин на своей странице в Instagram и поблагодарил всех, кто участвовал в создании фильма, например, звезд: Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других.

По словам актера и режиссера, впереди осталась озвучка и цветокоррекция, а потом и премьера фильма.

Напомним, съемки фильма в Саратове сопровождалось скандальной историей, связанной с ездой на внедорожнике по проспекту Кирова, по которому шли люди. После этого Панин обвинил в раздутии ситуации журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU