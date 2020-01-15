Завершился монтаж снятого в Саратове фильма Алексея Панина
Завершился монтаж фильма «Я вернулся», съемки некоторых сцен которого проходили в Саратове режиссером Алексеем Паниным.
- Многие не верили, но мы это сделали, — написал Панин на своей странице в Instagram и поблагодарил всех, кто участвовал в создании фильма, например, звезд: Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова и других.
По словам актера и режиссера, впереди осталась озвучка и цветокоррекция, а потом и премьера фильма.
Напомним, съемки фильма в Саратове сопровождалось скандальной историей, связанной с ездой на внедорожнике по проспекту Кирова, по которому шли люди. После этого Панин обвинил в раздутии ситуации журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU