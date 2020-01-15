В Саратове парень отобрал у школьника iPhone 6

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:59:14+03:00

У злоумышленника изъяли залоговый билет и выписали подписку о невыезде

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 14 января, раскрыла ограбление ребенка.

- С заявлением мать восьмиклассника обратилась в тем же вечером и рассказала, что у ее 14-летнего сына у дома на улице Омская отобрали iPhone 6, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители разыскали подозреваемого — 18-летнего парня, ранее привлекавшегося за кражу. В отношении злоумышленника возбудили дело за грабеж, выписали подписку о невыезде и изъяли залоговый билет на смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU