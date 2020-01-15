В Саратове начали разбирать новогоднюю елку
С главной новогодней елки Саратова уже сняли игрушки
С главной городской елки начали снимать украшения
Изменить размер текста:
На Театральной площади в Саратове специалисты МУП «Саргорсвет» начали демонтаж главной городской елки.
Сейчас они снимают гирлянды. Всего на елке было около 5 тыс. лампочек. Следом металлический каркас новогодней елки начнут освобождать от деревьев — она была собрана из 350 сосен. Они отправятся на переработку.
Гирлянды и украшения будут храниться в собранном виде до следующих праздников.
Как сообщили в мэрии, полностью новогоднюю иллюминацию с городских улиц и площадей уберут до конца января.
ИСТОЧНИК KP.RU