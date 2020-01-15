В Саратове начали разбирать новогоднюю елку

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:43:42+03:00

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На Театральной площади в Саратове специалисты МУП «Саргорсвет» начали демонтаж главной городской елки.

Сейчас они снимают гирлянды. Всего на елке было около 5 тыс. лампочек. Следом металлический каркас новогодней елки начнут освобождать от деревьев — она была собрана из 350 сосен. Они отправятся на переработку.

Гирлянды и украшения будут храниться в собранном виде до следующих праздников.

Как сообщили в мэрии, полностью новогоднюю иллюминацию с городских улиц и площадей уберут до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU