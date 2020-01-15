Пенсионер привез на могилу отца в Польше горсть саратовской земли
Сын посетил могилу отца в Польше.
Житель Саратовской области Вячеслав Аряшкин посетил могилу своего отца на польском кладбище благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Как сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, ранее мужчина написал обращение спикеру. В нем он рассказал, что хотел бы «отдать свой сыновний долг», но самостоятельно отправиться в Польшу не может.
Александр Аряшкин погиб в плену в 1942 году в возрасте 28 лет. Он был подносчиком снарядов.
Через 78 лет сын сумел посетить могилу отца в Гданьске и привез туда горсть саратовской земли.
- Я очень рад, что наконец-то ты нашелся у нас, — сказал Вячеслав Арашкин.
ИСТОЧНИК KP.RU