2020-01-15T12:41:04+03:00
Политика

На вакантное место в Саратовскую облдуму хотят попасть чиновник, предпринимательница, учительница и директор ДК

Каждый надеется стать кандидатом от «Единой России», пройдя процедуру партийных праймериз
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Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» сегодня, 15 января, зарегистрировал четверых желающих избираться от этой партии в Саратовскую областную думу. Довыборы пройдут весной 2020 года в округе №7 Ленинского района Саратова на место обвиненного в мошенничестве и коммерческом подкупе Андрея Беликова.

Сейчас готовы посоревноваться на предварительном голосовании «Единой России» главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник, учитель немецкого языка саратовского лицея №36 Ольга Харламова, индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева и директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.

Желающих было больше, но пока только эти четверо предоставили необходимый пакет документов в полном объеме.

- В оргкомитет обращались даже представители других политических партий, но, согласно положению о проведении предварительного голосования, кандидатом может быть только член «Единой России», сторонник партии или беспартийный, — уточнили в оргкомитете.

Напомним, прием документов на праймериз продлится до 24 января. Предварительное голосование пройдет 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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